Médicos paraguayos ratifican llamado a huelga tras nombramiento de nuevo ministro de Salud

"Nosotros, de todas formas, estamos organizando nuestra huelga", dijo al medio ABC TV la secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), Rossana González, al ser preguntada sobre la designación de Isaías Fretes como nuevo titular de la cartera de Salud.

"No podemos dejar de lado la huelga o anular la huelga si es que no tenemos un documento concreto", añadió en referencia a la propuesta de ajuste salarial que los médicos esperan recibir el lunes en una reunión con autoridades de los ministerios de Salud y Trabajo.

Fretes dijo hoy, en su primera conferencia de prensa como ministro de Salud, que "la dignificación salarial" es un derecho que ha sido "postergado" para los médicos paraguayos, y que tiene "las herramientas" para destrabar el conflicto laboral.

"Si Dios permite, no va a pasar de esta semana", apuntó.

González celebró estas declaraciones y, al leer ante la prensa un comunicado que fija la postura oficial de Sinamed ante el nombramiento de Fretes, señaló la disposición del gremio a dialogar, al tiempo que reiteró el "legítimo pedido de reajuste salarial para todos los médicos del Paraguay".

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La nueva huelga de los médicos se sumará a la que ya hicieron entre el 24 y el 28 de agosto, en demanda de aumentos salariales, la dotación de insumos y medicamentos para los centros hospitalarios, nombramientos para cerca de 9.000 profesionales con contratos temporales y otros beneficios laborales.

Actualmente, un galeno del sistema público de salud paraguayo devenga como mínimo entre 5 millones (831 dólares) y 5,4 millones de guaraníes (898 dólares) de acuerdo con su tipo de contrato, según datos oficiales, aunque algunos pueden tener más de un contrato con el Estado.

Los médicos exigen un incremento de 3 millones de guaraníes (499 dólares) que lleve la base de sus ingresos hasta los 8 millones en moneda local, o unos 1.330 dólares por mes.