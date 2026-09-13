Tim Blake Nelson regresa a la dirección en TIFF con 'The Life and Deaths of Wilson Shedd'

Inspirada en hechos reales, la historia utiliza esa relación para explorar cuestiones como el castigo, la redención, la desesperación y los límites de la compasión hacia quienes han cometido delitos graves.

Nelson, conocido ante el gran público por trabajos como actor en 'The Ballad of Buster Scruggs' o 'O Brother, Where Art Thou?', escribe, dirige y produce el largometraje, además de aparecer en él.

El cineasta construye la historia alrededor de dos personajes inicialmente atrapados por circunstancias diferentes: Karen, en un matrimonio abusivo, y Wilson, en el sistema penitenciario.

TIFF presenta el resultado como un relato psicológico sobre crimen y castigo, desesperación y retribución, pero también sobre las formas inesperadas en que dos personas solitarias pueden establecer una conexión.

Para Seyfried, nominada al Óscar por 'Mank', supone otro papel dramático de peso después de presentar en Toronto en 2025 'The Testament of Ann Lee'.

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McNairy, uno de los intérpretes de reparto más reconocibles del cine estadounidense contemporáneo, interpreta al carismático preso que altera la vida de Karen.

El reparto también incluye a Wunmi Mosaku, Missi Pyle, William Jackson Harper y Elizabeth Marvel.

La película fue rodada en Georgia (EE.UU.) y llega al TIFF además como uno de los títulos estadounidenses que buscan distribución internacional.

Medios internacionales la sitúan entre las diez películas a seguir durante el festival canadiense, uno de los principales certámenes cinematográficos del mundo, una atención impulsada por el protagonismo de Seyfried pero también por el regreso detrás de la cámara de Nelson, que no dirige un largometraje desde 'Anesthesia', estrenado hace más de una década.