Calvo y Ambrossi esperan que 'La bola negra' haga al público "vivir algo especial"

"Yo estoy deseando que la vea el público, que la vea el martes el público de aquí y en España, que ya sea de la gente", explicó Calvo a EFE este domingo en la alfombra roja de los premios del TIFF.

El cineasta aseguró que, pese a las expectativas generadas en torno a la película, su deseo es que los espectadores lleguen a ella sin condicionamientos.

"Quiero que la gente se olvide de todo, todo lo que ha escuchado, todo lo que ha leído, que se siente en la butaca de cine, que se deje llevar, porque es un viaje, es un viaje emocional", señaló.

Calvo recordó además la sensación que experimentaba de niño al salir de una sala después de ver una película que le había marcado.

"Me acuerdo de esa sensación de salir del cine y sentirme diferente, sentir que he vivido algo especial. Y eso es lo que yo deseo que le pase a la gente", añadió.

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Ambrossi destacó por su parte la variedad de registros de 'La bola negra', que llega a Toronto después de su estreno mundial en la competición oficial de Cannes, donde fue recibida con una larga ovación y Calvo y él obtuvieron, junto con el polaco Paweł Pawlikowski, el premio a la mejor dirección.

"La peli tiene momentos muy especiales", afirmó antes de describirla como "una película que mezcla géneros", con elementos que van "desde guerra hasta números musicales, pasando por romance".

El director confía en que esa combinación permita a la cinta conectar con públicos muy distintos.

"Yo creo que va a gustar a todo el mundo, de todos los perfiles y de todas las edades", aseguró.

Ambrossi reconoció que todavía le sorprende la respuesta que está teniendo la película en su recorrido internacional.

"Todavía sigo sorprendido por todo lo que pasó en Cannes. Y me sigue sorprendiendo cada noche la peli, la reacción de la gente, lo mucho que les mueve, lo mucho que toca", explicó.

Uno de los objetivos del filme es también acercar la figura de Federico García Lorca a espectadores que apenas conocen su obra.

"Si conocen menos a Federico García Lorca, ojalá, después de ver esta película, quieran descubrir más al mejor poeta de la historia de nuestro país", afirmó Ambrossi, quien añadió que el interés internacional por Lorca le ha sorprendido: "Mucha más gente de la que creemos le admira por todo el mundo".

'La bola negra' se estrena el martes en el TIFF y llegará a los cines españoles el 25 de septiembre.