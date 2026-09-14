Irán y países árabes posponen sin nueva fecha la reunión sobre Ormuz en Omán

"En aras del consenso, la reunión regional en Salalah ha sido pospuesta. Seguimos comprometidos con fomentar el diálogo que apoye la estabilidad y la cooperación duradera en nuestra región", anunció en X el canciller del sultanato omaní.

La decisión de aplazar el encuentro fue tomada en conjunto por las autoridades de Mascate y Teherán, según explicó el director general del Departamento del Golfo Pérsico del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Ali Bak.

En declaraciones a la agencia estatal iraní IRNA, aseguró que algunos países, sin nombrar ninguno en concreto, pidieron posponer esta reunión, en la que Teherán -según declaraciones oficiales- buscaba explicar el memorando de entendimiento con Omán como dos Estados ribereños del estrecho de Ormuz, para determinar rutas marítimas provisionales y seguras.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, había adelantado la víspera que el acuerdo alcanzado con Omán no supondrá la reapertura de esta vía mientras Estados Unidos no retome los compromisos adquiridos en el memorando de entendimiento para la paz firmado en junio.

Según medios iraníes, además de Omán e Irán, también se esperaba la participación de Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos e Irak en la cita pospuesta, mientras que Baréin se desmarcó del encuentro al recordar que su territorio ha sido objeto de ataques iraníes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Irán anunció hace semanas que había alcanzado un acuerdo con Omán para el establecimiento de un corredor para el tránsito de buques en Ormuz y su gestión por parte de ambos países, pero hasta ahora el plan no ha entrado en vigor.

En los últimos días se ha producido un importante intercambio de ataques contra petroleros entre Irán y Estados Unidos en su pulso por el control de esa importante vía marítima, clave para el comercio mundial de petróleo, gas y otras materias primas.

Irán bloqueó el estrecho de Ormuz tras el comienzo de la guerra, el 28 de febrero, y lo ha convertido en su principal medida de presión en el conflicto.

La República Islámica insiste además en cobrar tasas por servicios de navegación, seguridad y medio ambiente a los buques que transiten por el estrecho, algo a lo que Estados Unidos se opone.