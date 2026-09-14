Tres muertos y unos 20 heridos en primeros comicios de la región filipina de Bangsamoro

El primer incidente ocurrió la noche del domingo frente a un colegio electoral en la ciudad de Cotabato, donde un tiroteo causó tres muertos y quince heridos, según informó la Oficina de Policía local (CCPO) en un comunicado.

Un segundo tiroteo a primera hora de este lunes en el interior de otro centro de votación de la misma ciudad dejó cuatro heridos más y obligó a la Comisión Electoral del Filipinas (COMELEC) a asumir el control directo de la seguridad, según informó el medio local Rappler.

Asimismo, la comisión intervino en la localidad de Maluso, en la provincia de Basilan, tras detectar que las papeletas de la mitad de sus centros de votación habían sido manipuladas.

Unos 2,4 millones de habitantes de la Región Autónoma de Bangsamoro, en la sureña isla filipina de Mindanao, están llamados a la urnas este lunes por primera vez para elegir a los representantes de su parlamento regional, unos comicios que siguen al acuerdo de paz que en 2014 puso fin a tres décadas de conflicto entre el Gobierno de Filipinas y separatistas musulmanes.

La histórica cita sucede tras cuatro intentos fallidos y fuertes tensiones dentro del Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI), la antigua guerrilla separatista que controla el Gobierno interino desde 2019, debido a que su brazo político, el Partido Unido de Justicia Bangsamoro (UBJP), ha perdido apoyo entre la población.

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Pese a los episodios de violencia, miles de votantes se agolparon desde primeras horas de la mañana en distintos puntos de la región para elegir a 80 diputados regionales entre más de 600 candidatos de una docena de partidos, incluido el propio UBJP, liderado por antiguos guerrilleros.

Para velar por la seguridad, las autoridades desplegaron a cerca de 30.000 policías y soldados, mientras que 108 observadores internacionales supervisan el desarrollo de las elecciones.

“Estas elecciones marcan un hito en el camino hacia una paz duradera, una gobernanza democrática y una autodeterminación significativa”, afirmó el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., a través de un vídeo difundido en redes sociales por la oficina de comunicación presidencial este lunes.