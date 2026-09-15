Egipto y Arabia Saudí acuerdan incrementar la coordinación ante las amenazas a navegación

Bin Salmán aterrizó a El Cairo al frente de una amplia delegación política y de seguridad, de acuerdo con la agencia de noticias oficial saudí SPA, que añadió que el equipo egipcio también estaba integrado por altos cargos gubernamentales e incluso el jefe del Servicio de Inteligencia del país norteafricano, Hasan Rashad.

"Las circunstancias actuales exigen una mayor solidaridad y coordinación entre ambos países, dado que sus intereses y objetivos coinciden y existe un entendimiento absoluto entre ellos", indicó un comunicado de la Presidencia egipcia emitido tras la reunión entre ambos líderes.

En este sentido, Al Sisi trasladó a Bin Salmán el "apoyo inquebrantable" de Egipto a Arabia Saudí "para afrontar la situación actual", marcada por los constantes ataques de los hutíes contra territorio saudí y contra barcos vinculados a la monarquía petrolera en el mar Rojo.

Los insurgentes yemeníes, aliados de Irán, imponen desde finales de julio un bloqueo naval a Arabia Saudí, país que interviene en la guerra del Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno reconocido internacionalmente, mientras que también protagonizan una ofensiva contra las tropas gubernamentales en el país árabe.

Este bloqueo está causando severos estragos a la economía saudí, ya que el mayor productor de petróleo de la OPEP desvió gran parte de su crudo para comercializarlo a través del mar Rojo tras el cierre del estrecho de Ormuz, por lo que la monarquía árabe se está quedando sin alternativas de exportación a gran escala a corto plazo.

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Así, ambos líderes reafirmaron su compromiso "de garantizar la libertad y la seguridad de la navegación marítima" tanto en Ormuz como en el estrecho de Bab al Mandeb, la puerta de entrada del mar Rojo y recientemente tomado por los hutíes en el marco de su ofensiva para hacerse con gran parte de la costa meridional del Yemen.

Al Sisi, por su parte, también manifestó su apoyo "a las medidas adoptadas por el reino para proteger su seguridad y estabilidad, y alcanzar una solución política integral y sostenible a la crisis yemení".

En los últimos meses Arabia Saudí ha impulsado la creación de una alianza marítima multinacional para proteger Bab al Mandeb y el mar Rojo, mientras que también ha firmado un acuerdo de seguridad conjunta con Pakistán y Turquía que estipula que cualquier ataque contra uno de estos países será considerado como una agresión contra los tres.

Medios y analistas egipcios apuntan que Egipto habría rechazado formar parte de esa alianza, ya que pese a ser ribereño del mar Rojo no está siendo afectado directamente por los ataques hutíes, además de para conservar su rol neutral y su papel de mediador en la guerra de Irán, mientras mantiene canales de comunicación con los rebeldes yemeníes.