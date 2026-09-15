El fiscal niega vínculos con banquero preso y desata otra bronca en el Supremo brasileño

"No existe ni tuve relación de proximidad con Daniel Vorcaro", dijo Gonet en una breve intervención durante el juicio sobre si se abre o no una investigación contra el magistrado Alexandre de Moraes por su cercanía con Vorcaro, actualmente en prisión preventiva.

El fiscal general se pronunció al respecto de las insinuaciones del juez que ha conducido el caso, André Mendonça, quien sugirió que no compartió las informaciones de la Policía Federal con el Ministerio Público porque Gonet era citado en la investigación.

Mendonça se refirió a un intercambio de mensajes recogido en los autos entre Vorcaro y el abogado Ciro Soares, quien al parecer hacía de puente entre el banquero y Gonet.

Gonet, sin embargo, minimizó el contenido de esos mensajes y dijo que no tienen "ninguna relevancia jurídica", en la que fue la "única" -aseguró- comunicación indirecta entre ambos, que tildó de "brevísima" y "banal".

Admitió, además, que solo coincidió personalmente con Vorcaro en un evento con otras autoridades en abril de 2024.

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Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master, está detenido preventivamente desde marzo pasado por un fraude millonario en el sistema financiero que ha derivado en una gigantesca crisis político-judicial por los supuestos contactos y los negocios del banquero con altas autoridades de Brasilia.

Entre las figuras que se han visto salpicadas, además de Gonet, están dos jueces del Supremo: José Antonio Dias Toffoli y Alexandre de Moraes, famoso mundialmente por conducir el juicio que llevó a prisión al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro por golpismo.

La sesión extraordinaria de este martes en el Supremo se programó precisamente para decidir si se abría una investigación contra De Moraes, a quien Vorcaro pidió protección y hasta le consultó, días antes de ser detenido, si debía abandonar el país, según la investigación.

En este contexto, Gonet negó cualquier relación de cercanía con Vorcaro y, acto seguido, se desató otra bronca entre los jueces André Mendonça y el decano de la corte, Gilmar Mendes, quien salió en defensa del fiscal general.

"Esto sí que es una frivolidad: un sujeto investido de sentimiento policial. ¡Es impresionante la desfachatez de ese sujeto!", dijo Mendes en alusión a Mendonça.

"¡La desfachatez es su excelencia. Respéteme; aquí no hay lugar para lloriqueos!", exclamó Mendonça.

Tras este nuevo embate, Flávio Dino, otro de los jueces del Supremo, pidió suspender la sesión, que ha vivido escenas de extrema tensión entre los magistrados de la máxima instancia judicial del país.

"No tenemos condiciones para deliberar. El clima va de mal en peor", lamentó Dino antes de pedir la suspensión de la audiencia, que se retomará en un plazo de 90 días.