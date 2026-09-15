El Sahel, "epicentro del terrorismo global" y un desafío para la seguridad de España

En su más reciente libro, 'En la línea del horizonte. Yihad en el Sahel'(UFV Editorial), Masegosa, con una larga carrera como corresponsal y enviado especial a diversos países africanos, desentraña la conflictiva historia de un territorio germen de grandes imperios medievales hasta su debacle política y militar.

Según advierte el periodista en una entrevista con EFE, los continuos golpes de Estado y el fracaso de la protección francesa han empujado a los regímenes de la región a recurrir a mercenarios rusos. Esto ha convertido a Rusia en la "potencia protectora" de la zona, otorgándole "una mano sobre los flujos migratorios que principalmente tienen su vía de escape a las Islas Canarias" (archipiélago español próximo a la costa atlántica africana).

Esta situación, subraya Masegosa, preocupa profundamente al alto mando militar español y a los diplomáticos, debido a su capacidad para desestabilizar tanto el norte de África como el Golfo de Guinea.

Sin embargo, el conflicto geopolítico, con la pérdida de influencia de Europa en la región frente a Rusia, es solo una cara de la moneda.

"Hay millones de personas que sufren discriminación, hambruna, violencia; la región ha sido clasificada como el epicentro del terrorismo global. Hay más víctimas por atentados terroristas en el Sahel que en ninguna otra región del mundo", explica.

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El autor encuentra el origen de la crisis en la desigualdad. "En la medida en que la riqueza siga mal distribuida y siga habiendo franjas de población que están desheredadas y que no tienen otra salida que la emigración" y todo esto "acaba afectando a la estabilidad económica y también política en España", asegura.

En este sentido, Canarias sufre recurrentes crisis migratorias, con llegadas masivas de personas desde la costa africana a bordo de embarcaciones precarias. En 2025 arribaron 17.788 personas, pero en 2024 lo hicieron 46.843.

Masegosa decidió escribir este libro a partir de su pasión por esta región africana.

"Me fascinó la fusión del África blanca y el África negra, es decir, la fusión de la población de origen arabo-bereber del Magreb con las poblaciones subsaharianas de raza negra (...). Esta fusión, esta islamización de la región no fue completa (...), pero bueno, en su gran mayoría son población musulmana. Esta fusión de culturas condujo a la creación de algunos de los estados medievales más poderosos y culturalmente más avanzados de África", explica.

Ante el desconocimiento que impera en gran parte de Europa sobre esta región, "En la línea del horizonte" busca llenar un vacío informativo.

El libro está dirigido principalmente a periodistas, diplomáticos, académicos y militares, sectores que ya son conscientes de lo que España se juega en el Sahel. No obstante, Masegosa abre también la puerta a cualquier lector interesado en comprender el complejo entramado sociológico, político, económico y cultural de una crisis africana con un innegable impacto global.

Masegosa presentará 'En la línea del horizonte. Yihad en el Sahel', así como su anterior texto 'Miradas cruzadas', escrito con Mohamed Siali y en el que aborda la compleja relación entre Marruecos y España, el próximo jueves 17 de septiembre en la librería Visor de Madrid.