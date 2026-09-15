España prorroga hasta el 8 de octubre los controles a viajeros procedentes de Italia

Después de que el Ejecutivo italiano que preside Giorgia Meloni acordara hoy una segunda prórroga, España adoptó también la decisión de continuar con los controles, en vigor desde el 8 de agosto, hasta el 8 de octubre.

España comunicó a la Unión Europea (UE) la decisión de prorrogar durante quince días los controles fronterizos (la actual prórroga los mantiene hasta el 23 de septiembre) en aquellos aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre el Reino de España y la República Italiana.

Estos controles fueron introducidos por España el 8 de agosto, días después de la entrada masiva e irregular de decenas de miles de migrantes procedentes de Marruecos a la ciudad española norteafricana de Ceuta, y prorrogados por primera vez hasta el 23 de septiembre.

El Gobierno español considera que se mantienen las circunstancias que motivaron la adopción de esta medida, por lo que decidió prolongarla hasta el 8 de octubre, sin perjuicio de que un cambio de dichas circunstancias pueda aconsejar una modificación del plazo previsto.

Estos controles fronterizos consisten en el control de identidad (documento de identidad o pasaporte) y nacionalidad de los viajeros y, en caso de nacionales de terceros Estados, de permiso de residencia.

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La primera vez que se establecieron en España fue el 8 de agosto, después de que Italia rechazase levantar sus controles a personas procedentes de España para evitar que cualquier migrante que hubiera cruzado ilegalmente la frontera marroquí con Ceuta entrase al país.

Fue entonces cuando el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, aseguró que ninguno de los migrantes que entraron a Ceuta había alcanzado la península y que mantendría la medida fronteriza hasta que Italia la finalizara.