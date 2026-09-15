Fiscalía de Perú envía a prisión a presunto reclutador para la guerra Rusia-Ucrania

La Fiscalía de Perú informó que al procesado, identificado como Vidal L., se le imputa un presunto delito de trata de personas, por supuestamente haber captado a un hombre en el distrito limeño de San Martín de Porres para que fuera a trabajar a Rusia, donde aparentemente fue enviado al frente de guerra en contra de su voluntad.

De acuerdo con el Ministerio Público, entre marzo y abril de este año 2026, el investigado habría captado y facilitado el traslado internacional del agraviado a Rusia, luego de indicarle que recibiría una remuneración mensual de 2.600 dólares, y que el proceso para migrar sería gratuito.

El agraviado peruano llegó a viajar a Rusia, donde asegura haber sido sometido a evaluaciones médicas para incorporarse a las fuerzas armadas rusas, suscribir un contrato en ruso y recibir una tarjeta donde iban a depositarle 26.000 dólares.

En ese momento contactó a su familia para revelar su situación, lo que llevó a su hermana a denunciar el hecho ante la Fiscalía e identificar al presunta reclutador.

Con esa información, la Fiscalía ordenó el registro de la vivienda del sospechoso y su detención preliminar, en el distrito limeño de Ate, ubicado en el este de la capital peruana, el pasado 7 de septiembre.

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En agosto pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú reconoció que al menos 459 peruanos han sido captados por Rusia para, aparentemente bajo engaños, ser reclutados y enviados al frente de guerra.

La misma Cancillería peruana reportó que al menos once fallecieron tras haber viajado a Rusia, mientras que 114 están desaparecidos y tres son prisioneros en manos de Ucrania.

En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá convocó al embajador ruso en Lima, Alekséi Ushakov, para expresar "la preocupación" de la presidenta, Keiko Fujimori, "para que se proporcione toda la información necesaria respecto de la ubicación y situación de los peruanos que se encuentran en Rusia".

La Cancillería aseguró que hasta el momento ha sostenido más de 25 reuniones con las familias afectadas, ha enviado a un delegado especial a Moscú a indagar por los peruanos en Rusia y ha contribuido a la repatriación de 27 connacionales.