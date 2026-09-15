Presentan en Tiflis el proyecto de construcción de una Torre Trump

"Una inversión de 2.000 millones de dólares y 600.000 metros cuadrados de espacio moderno en el centro de Tiflis crearán una nueva realidad para el país, con un atractivo económico y turístico excepcional", declaró el primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze, durante la ceremonia.

Se trata de un rascacielos de 62 plantas y 280 metros de altura que será construido para 2031.

En la ceremonia participó virtualmente Eric Trump, uno de los hijos del presidente estadounidense, Donald Trump, y quien ocupa el cargo de vicepresidente en The Trump Organization.

Hace unos meses, Georgia saludó la decisión de la familia Trump de construir un rascacielos en este país caucásico.

Según las autoridades, el proyecto confirma el buen clima de inversiones en Georgia y tendrá un impacto positivo en la economía local.

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En 2012, se barajó la posible construcción del rascacielos en el balneario georgiano de Batumi, donde el actual presidente estadounidense fue recibido por el entonces líder georgiano, Mijaíl Saakashvili, que ahora cumple una condena de 13 años de prisión a 25 kilómetros al sur de Tiflis por corrupción y abuso de poder.