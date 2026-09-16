Delegado militar francés advierte en Pekín del impacto global del bloqueo de Ormuz

Vallette intervino en la primera sesión plenaria del Foro Xiangshan, principal cita anual de diplomacia militar organizada por China, dedicada al orden internacional y la estabilidad estratégica.

El alto cargo francés afirmó que el orden internacional atraviesa una "crisis sistémica" por la agresión y la tendencia a considerar el derecho internacional como "opcional".

En ese contexto, citó el bloqueo del estrecho de Ormuz como "un ejemplo llamativo" de las repercusiones mundiales de un conflicto, al señalar que en un mundo globalizado ningún país puede considerarse inmune a los efectos indirectos.

El paso de Ormuz, una vía clave para el transporte energético, permanece bloqueado por Irán desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel, mientras Washington mantiene un asedio naval contra la República Islámica.

Vallette afirmó que Francia mantiene medios de desminado cerca del estrecho de Ormuz y escoltas preparadas para desplegarse junto a sus socios "tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan".

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El representante francés también recordó el despliegue del grupo de combate del portaaviones francés, cuyo objetivo, dijo, fue contribuir a salvaguardar la libertad de navegación en el mar Rojo, el golfo Pérsico y el mar de China Meridional.

El responsable del país europeo también abordó la guerra de Ucrania, al afirmar que Francia ha defendido el derecho de Kiev en el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU y le ha proporcionado ayuda financiera, militar y humanitaria desde la invasión rusa.

Vallette añadió que París no rehuirá aportar garantías de seguridad a Ucrania una vez se alcance un alto el fuego en el conflicto, hacia el cual Pekín ha mantenido una postura ambigua desde su estallido, mientras ha profundizado sus intercambios con Moscú.