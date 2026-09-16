Duterte comparece por primera vez en persona en la CPI en medio de dudas sobre su salud

La primera imagen del expresidente filipino, de 81 años, llega durante una audiencia sobre el estado del proceso que llevará el próximo 30 de noviembre al inicio formal del juicio contra Duterte, acusado de crímenes de lesa humanidad durante su "guerra contra las drogas" como alcalde de Davao, primero, y presidente de Filipinas después.

Duterte, vestido con traje oscuro y camisa blanca, se sentó detrás de su equipo de abogados al inicio de la audiencia, que estará en marcha a lo largo de toda la mañana, y mostró una apariencia normal, sin signos externos evidentes de una salud frágil.

Se trata de su primera comparecencia presencial desde su detención el 11 de marzo de 2025 en Manila: al día siguiente fue entregado a la CPI, con sede en La Haya, y participó el día 14 por videoconferencia, desde el centro de detención, en la audiencia para confirmar su identidad.

En las numerosas vistas celebradas desde entonces, ha renunciado a su derecho a estar presente en la sala o seguir las sesiones por videoconferencia.

Duterte se encuentra bajo custodia de la CPI, que emitió el año pasado una orden de arresto al considerar que existen "motivos razonables" para creer que es responsable, como presunto coautor indirecto, del crimen de lesa humanidad de asesinato entre noviembre de 2011 y marzo de 2019.

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Según la Fiscalía, la campaña contra personas consideradas delincuentes o vinculadas con las drogas formó parte de un ataque "generalizado y sistemático" contra la población civil que causó miles de muertes.

Aunque Filipinas abandonó el Estatuto de Roma en 2019, la CPI mantiene su jurisdicción sobre los presuntos crímenes cometidos hasta el 16 de marzo de ese año, cuando la retirada del país se hizo efectiva.

La capacidad de Duterte para afrontar el proceso se ha convertido desde entonces en una de las principales estrategias de la defensa para frenar el caso y lograr la liberación del exmandatario filipino.

En un escrito presentado el pasado domingo, su defensa sostiene que el exmandatario sufre un "deterioro significativo de la memoria" que le impide retener información reciente y acceder de manera fiable a sus recuerdos, hasta el punto de que, según sus abogados, solo recuerda en ocasiones el nombre de su abogado principal.

La defensa argumenta que estas dificultades le impedirían comprender adecuadamente los cargos y el gran material probatorio, participar de manera efectiva en la preparación de su caso y dar instrucciones a sus abogados.