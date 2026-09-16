El cambio climático añadió 30 días de calor de riesgo en España este verano

El estudio considera "días de calor de riesgo" aquellos en los que la temperatura media supera el 90 % de las registradas en cada lugar durante el periodo 1991-2020, un nivel a partir del cual aumenta el riesgo para la salud.

La persona media en España experimentó 62 días de calor de riesgo, de los que 30 no se habrían producido sin el calentamiento causado por el ser humano, según los cálculos de Climate Central.

Entre las ciudades españolas analizadas, Madrid contabilizó 57 días de calor de riesgo, 41 de ellos añadidos por el cambio climático, mientras que Barcelona sumó 74, de los que 19 se atribuyen al calentamiento global.

Siete de los diez países con las temperaturas más anormalmente altas del mundo fueron europeos, según Climate Central, que sitúa a Francia y al Vaticano prácticamente empatados en la cabeza de esa clasificación, con temperaturas estivales unos 3,5 grados por encima de la media de 1991-2020.

En total, 54 países del mundo, entre ellos Francia, Italia y Reino Unido, registraron su periodo junio-agosto más cálido desde al menos 1970.

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Más de 1.500 millones de personas sufrieron al menos 30 días de calor de riesgo añadido por el cambio climático, mientras que Asia concentró la mayor población expuesta, pues 2.800 millones de personas, el 58 % de sus habitantes, tuvieron al menos un mes de calor de riesgo.

El análisis abarca 252 países, territorios y dependencias y 949 ciudades de todo el mundo y utiliza el Índice de Cambio Climático (CSI) de Climate Central para estimar hasta qué punto el calentamiento provocado por el ser humano hizo más probables las temperaturas observadas.