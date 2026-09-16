Pionyang envía un alto cargo a un importante foro de defensa de China tras siete años

La agencia norcoreana informó de que el viceministro partió el martes desde Pionyang, encabezando la delegación que participará en la decimotercera edición del Foro Xiangshan de defensa de dos días, que arrancó este miércoles.

Desde 2019 no se anunciaba la asistencia de un alto cargo norcoreano al foro. El último fue Kim Hyong-ryong, también viceministro de la cartera equivalente al actual Ministerio de Defensa de Corea del Norte.

La participación de Kim se produce en medio de la mejora de los lazos bilaterales. El presidente chino, Xi Jinping, visitó Corea del Norte el pasado junio para un cumbre con su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, en la que afirmó que ambas naciones abrieron "un nuevo capítulo" en sus vínculos.

Kim Jong-un y Xi también se reunieron en Pekín en septiembre de 2025 durante el desfile por el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, donde el mandatario norcoreano y el presidente ruso, Vladímir Putin, aparecieron como invitados de honor sentados junto al mandatario chino.

China es el principal socio político y económico norcoreano y un proveedor clave de alimentos y energía. El pasado julio, Pekín planteó reforzar los intercambios militares, una formulación que Seúl calificó de inédita en público.