Von der Leyen permitirá "flexibilidad" en la gestión migratoria en crisis como la de Ceuta

"Propondremos un nuevo Marco Europeo de Respuesta de Emergencia. Sólo se activará bajo criterios definidos de manera estricta. En esos casos, permitirá una flexibilidad estrictamente definida y limitada en el tiempo de los procedimientos habituales", anunció Von der Leyen en su discurso del Estado de la Unión Europea ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

Von der Leyen no dio más detalles sobre los criterios que activarían este nuevo marco de actuación, ni sobre cuándo se presentará la propuesta.

La presidenta del Ejecutivo comunitario señaló que los flujos migratorios en las fronteras del este o en las costas de Creta y la crisis de Ceuta tienen en común que "traficantes y nuestros adversarios" están aprovechándose de personas vulnerables y atacando fronteras europeas.

Aunque apuntó a que el Pacto Europeo de Migración y Asilo está funcionando, con un 55 % menos de entradas ilegales frente a hace dos años, Von der Leyen reconoció que "los eventos de este verano" demuestran que las herramientas que las que dispone la Unión Europea "deben evolucionar, especialmente en situaciones de emergencia".

"Europa necesita los medios necesarios para proteger sus fronteras en todo momento. Especialmente en situaciones en las que se orquestan y se utilizan con fines maliciosos los movimientos masivos de personas. Somos nosotros, los europeos, quienes decidimos quién entra en nuestra Unión y en qué circunstancias. Y no los contrabandistas ni los traficantes", dijo Von der Leyen.

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Ante los eurodiputados, la presidenta de la Comisión también anunció un refuerzo a Frontex para acelerar los retornos, más esfuerzos hacia los sistemas de alerta temprana en cooperación con terceros países y más inversiones para ofrecer a los jóvenes perspectivas laborales en sus países de origen o tránsito, "para que no se vean obligados a arriesgar su vida" en la frontera.