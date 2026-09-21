Bruselas propone flexibilizar ayudas a la pesca artesanal y apoyar el relevo generacional

Los cambios planteados en el Reglamento relativo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) buscan reducir la burocracia, apoyar la transición energética del sector y reforzar la resiliencia de las comunidades costeras, indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Bruselas propone que el FEMPA pueda financiar acciones específicas orientadas a garantizar la viabilidad económica de las pequeñas empresas costeras y recibir ayudas para facilitar la diversificación de los ingresos de los pescadores artesanales, mediante el desarrollo de actividades complementarias, como el turismo.

Además, la Comisión Europea elimina el histórico obstáculo que impedía a los barcos artesanales (de menos de 12 metros de eslora) instalar motores más eficientes. En adelante, el único requisito para recibir financiación sería que el nuevo motor, o el modernizado, contribuya a una reducción de las emisiones de CO2.

Sin embargo, a los buques de eslora superior sí se les exige que el nuevo motor no tenga más potencia que el actual.

Además, la propuesta modifica la normativa para introducir una excepción en favor de los pequeños pescadores artesanales, de manera que se les permitirá aumentar el arqueo bruto (el volumen/espacio interior del barco) cuando sea técnicamente necesario para poder instalar o renovar el motor por uno de energía limpia o más eficiente. En los barcos más grandes, este aumento de espacio sigue estando restringido.

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La propuesta subraya que debe ser posible para los Estados miembros conceder a los jóvenes pescadores una tasa de intensidad de ayuda más elevada para apoyar el relevo generacional, facilitar su entrada en el sector e incrementar el porcentaje del coste total de un proyecto que puede cubrirse directamente con financiación europea.

Por norma general, el FEMPA prohíbe usar fondos públicos para financiar la compra o el traspaso de la propiedad de un negocio pesquero, pero la propuesta elimina ese veto si la empresa transferida se dedica exclusivamente a la pesca artesanal de pequeña escala, facilitando así que los barcos pequeños no se desguacen y puedan pasar a manos de nuevos armadores.

Se reduce el período de registro exigido para los buques pesqueros de 10 a 5 años naturales para poder optar a determinadas líneas de apoyo del fondo. Esto acorta los plazos para que un barco artesanal sea elegible para mejoras estructurales.

Además, la modificación introduciría dos nuevos regímenes de financiación: uno para ayudar a los pescadores a afrontar recortes inesperados de las cuotas y otro para apoyar la pesca a pequeña escala.

La modificación también aumentaría el porcentaje máximo de la financiación de cada Estado miembro que puede destinarse a medidas relativas a la flota y al cese definitivo de la actividad.

"La propuesta de hoy sitúa a la UE a la vanguardia de una política pesquera responsable. Al simplificar las normas del FEMPA e incorporar las nuevas disciplinas de la OMC sobre subvenciones perjudiciales, protegemos nuestros recursos marinos, apoyamos una transición ecológica y (...) ofrecemos a los pescadores jóvenes y a los de pequeña escala una vía de acceso más sencilla al sector", dijo el comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis.

Estas modificaciones, aseguró, "reducirán la burocracia innecesaria, garantizarán que el dinero público impulse tecnologías climáticamente neutras y salvaguardarán los medios de subsistencia de las comunidades costeras".

Tras la presentación de la propuesta, corresponde al Consejo (países UE) y al Parlamento Europeo analizarla y proponer eventuales modificaciones.