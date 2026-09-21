Carney parte hacia Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU

Carney tiene previsto intervenir a las 18:30 hora local (22:30 GMT) en Nueva York en la Cumbre de Socios por el Multilateralismo, coorganizada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el presidente de Kenia, William Ruto; y el propio Carney.

La iniciativa también está impulsada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El primer ministro permanecerá en Nueva York hasta el miércoles y participará en distintos foros y encuentros bilaterales con el objetivo declarado de ampliar las alianzas económicas y de seguridad de Canadá y reforzar la cooperación internacional, según señaló su oficina.

Pese a la presencia de Carney durante la semana de alto nivel de la ONU, será la ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Anita Anand, quien pronunciará el discurso nacional de Canadá ante la Asamblea General.

Anand tiene previsto hacerlo el sábado 26 de septiembre, al término de su participación en la reunión, en una intervención en la que expondrá las prioridades de la política exterior canadiense y la posición del país ante los principales asuntos geopolíticos, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores.

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Uno de los principales asuntos de la agenda de Carney será la reforma de Naciones Unidas, en un momento en que también está en marcha el proceso para elegir al sucesor del secretario general, António Guterres, cuyo segundo mandato concluye el 31 de diciembre de 2026.

Ottawa sostiene que la organización necesita ser más eficaz para responder a sus responsabilidades en materia de paz, seguridad, desarrollo y derechos humanos.

Carney también participará el martes en un encuentro de líderes, coorganizado por Canadá, sobre la solución de dos Estados y el plan de paz de Gaza, y abordará el apoyo canadiense a Ucrania, además de cuestiones de seguridad marítima y protección de los océanos.

La visita se produce además en plena crisis comercial entre Canadá y Estados Unidos.

Por el momento no está confirmada una reunión entre Carney y el presidente estadounidense, Donald Trump, durante su estancia en Nueva York. Preguntado este fin de semana sobre esa posibilidad, el dirigente canadiense se limitó a señalar que se reunirá con "muchos líderes" durante la Asamblea General.