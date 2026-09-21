Coca-Cola busca mejorar eficiencia del agua con tecnología y agricultura en América Latina

El encuentro, celebrado en la SDG Media Zone de Naciones Unidas, reunió al vicepresidente sénior de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola América Latina, Sergio Londoño; a la directora ejecutiva de Global Water Challenge, Monica Ellis, y al consejero delegado y cofundador de Kilimo, Jairo Trad.

La conversación giró en torno a la necesidad de abordar la seguridad hídrica desde una perspectiva más amplia, que tenga en cuenta no solo el agua utilizada en los procesos industriales, sino también la situación de las cuencas hidrográficas, las necesidades de las comunidades y el uso del agua en actividades como la agricultura.

Coca-Cola ha impulsado en los últimos años alianzas con organizaciones y comunidades para desarrollar proyectos relacionados con la restauración de cuencas, la reforestación, la eficiencia en el uso del agua y la agricultura regenerativa.

En 2023, la compañía firmó con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) un acuerdo de cooperación que incluye varias de estas áreas.

A escala global, Coca-Cola reportó en 2025 una reposición equivalente al 160 % del agua utilizada para elaborar sus productos, según explicó Londoño, una cifra que forma parte de los compromisos globales de la compañía.

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En América Latina, la empresa desarrolla más de 90 proyectos relacionados con la seguridad hídrica en los 39 mercados en los que opera, explicó el ejecutivo, quien señaló que estas iniciativas buscan recuperar agua y contribuir a la salud de los acuíferos y los mantos freáticos.

"Es una combinación donde lo que hacemos es velar por la salud de los acuíferos, de los mantos freáticos, de la agricultura de mejores prácticas a través de innovación, de tecnología satelital, de inteligencia artificial", agregó Londoño.

Estas herramientas permiten, según el ejecutivo, trabajar con productores agrícolas y ciudades para mejorar la eficiencia en el uso del agua y favorecer que el recurso llegue a las comunidades en las que opera la compañía.

Uno de los proyectos mencionados por Londoño es la colaboración con Kilimo, orientada a que los agricultores utilicen el agua de manera más eficiente sin reducir su productividad.

"Lo que hace es buscar que los agricultores sean mucho más eficientes a la hora de utilizar el agua, conservando o mejorando incluso su productividad en el campo", señaló.

Jairo Trad, cofundador y director ejecutivo de Kilimo, explicó que el modelo de la empresa busca incentivar económicamente a los agricultores para que adopten tecnologías y prácticas de ahorro de agua.

Agregó que Kilimo trabaja actualmente con Coca-Cola en Argentina, Chile, Perú y México, y que el año pasado destinó alrededor de cuatro millones de dólares directamente a agricultores de todo el mundo para inversiones en infraestructura y tecnologías destinadas a mejorar la eficiencia hídrica.

Por su parte, Monica Ellis, directora ejecutiva de Global Water Challenge, destacó la necesidad de una mayor coordinación entre empresas, gobiernos y actores locales para identificar conjuntamente las actuaciones que permitan mejorar la gestión del agua en cada cuenca.

También señaló la importancia de eliminar las barreras que dificultan la financiación colectiva de estos proyectos, que, a su juicio, puede acelerar su escala y ejecución.

"Ahora todo el mundo está trabajando conjuntamente, y así es como debería ser", afirmó.

Londoño indicó que muchos de los proyectos de seguridad hídrica de Coca-Cola en América Latina están vinculados con el sector agrícola, al considerar que permiten abordar simultáneamente la conservación del agua y la producción de alimentos.

"Es una solución de gana y gana. Conservamos agua, pero además también aportamos a la seguridad alimentaria de la región", afirmó.