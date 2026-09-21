Comisión de la ONU denuncia daños a la población por ataques a sector energético ucraniano

En la presentación de su último informe al Consejo de Derechos Humanos, que se encuentra reunido en Ginebra, los miembros de la Comisión expusieron el temor de que las condiciones de vida, que ya son difíciles, empeoren, sobre todo a medida que se acerca el invierno y los ataques rusos contra la infraestructura energética crítica prosiguen.

La Comisión recordó que durante el riguroso invierno 2025-2026, las fuerzas armadas rusas continuaron lanzando oleadas sistemáticas de ataques contra las instalaciones ucranianas, dañando no sólo instalaciones eléctricas, sino también líneas de transmisión, centros de suministro de calefacción e instalaciones de gas, mientras las temperaturas caían hasta los 20 grados bajo cero.

"Los civiles entrevistados por la Comisión describieron cómo las temperaturas en el interior de sus apartamentos cayeron hasta el punto de que muchos tuvieron problemas de salud, incluidas afecciones psicológicas. Una mujer de 74 años de Kiev, que vive en un piso 18, declaró que las temperaturas gélidas, agravadas por los cortes de luz que detenían los ascensores, la dejaron con frío y atrapada", relatan en el informe.

El documento también da cuenta de ataques llevados a cabo por las fuerzas armadas ucranianas contra infraestructuras rusas y en zonas de Ucrania controladas por Rusia, los cuales causaron víctimas civiles, así como la destrucción de bienes de carácter civil.

En otra área del informe se denuncia la imposición de la educación patriótica y militar rusa a los niños ucraniano -en ocasiones desde los tres años- en zonas ocupadas, y que cuando se detecta incumplimiento los padres sufren amenazas y coacciones.

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A partir de los catorce años se imparten módulos de instrucción sobre el uso de armas y ejercicios militares.