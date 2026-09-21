Corea del Norte y China centran diálogo entre cancilleres de EE.UU., Corea del Sur y Japón

En una reunión mantenida en Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, los tres subrayaron una vez más su "firme compromiso con la completa desnuclearización" de Corea del Norte, según un comunicado publicado por el Departamento de Estado.

También destacaron la importancia de seguir reforzando los marcos de sanciones del Consejo de Seguridad, debilitados desde que Rusia -coincidiendo con su acercamiento al Gobierno de Kim Jong-un- dejó caducar el mecanismo de seguimiento de estas restricciones en 2024, para evitar que Pionyang siga financiando su programa de armas de destrucción masiva.

No obstante, reafirmaron que "la vía del diálogo permanece abierta" con Corea del Norte, una posibilidad que ha cobrado fuerza después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, redujera unas maniobras militares conjuntas con Corea del Sur para tratar de incentivar una nueva ronda de conversaciones -suspendidas desde hace más de un lustro- con el propio Kim.

Nuevamente, Rubio, Motegi y Cho remarcaron "la importancia de mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán", a pocos días de que Trump reciba al líder chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca.

Abogaron por la resolución pacífica de cuestiones relacionadas con el paso marítimo y expresaron su oposición a cualquier intento de alterar unilateralmente el statu quo de Taiwán, isla autogobernada que Pekín considera un territorio rebelde.

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Los tres enviaron a su vez un mensaje al Gobierno chino en lo que respecta a sus políticas en materia de exportación o de restricciones en cuanto a acceso a tierras raras.

En ese sentido, expresaron su firmeza "frente a la coerción económica y a las políticas y prácticas ajenas a las condiciones de mercado (NMPP) que generan un exceso de capacidad perjudicial y distorsiones en el mercado, incluidas las restricciones arbitrarias a la exportación que perturban las cadenas de suministro".

En un panorama marcado por la inestabilidad del panorama energético en Asia oriental, enormemente afectada por las limitaciones al flujo de hidrocarburos a través del estrecho de Ormuz, los tres diplomáticos apostaron por fortalecer la resiliencia del suministro regional, "incluso mediante el aumento de las reservas de petróleo y el fomento de la colaboración entre los países productores y consumidores".