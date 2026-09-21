Denuncian por delincuencia organizada a un hermano de un exalcalde asesinado en México

La denuncia fue presentada en Ciudad de México por Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, miembro del Gobierno local de Uruapan, en el estado mexicano de Michoacán (oeste), quien pidió investigar al también subsecretario de Gobernación del estado de Michoacán por supuestos vínculos con integrantes de la organización criminal Los Caballeros Templarios.

La acusación se basa en un video difundido el pasado 2 de septiembre por el periodista Luis Chaparro que, según el denunciante, corresponde a una reunión de 2015 en la que aparece Juan Daniel Manzo junto a varias personas que el escrito identifica como miembros del grupo criminal en mención.

De la Cruz sostiene que en esa grabación se habría planeado una agresión contra Ramón Hernández Orozco, entonces candidato del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Uruapan, y que el caso derivó en una investigación por amenazas.

El funcionario local pidió a la Fiscalía obtener la grabación original, analizarla para determinar su autenticidad y revisar bases oficiales de seguridad para establecer si existen antecedentes, investigaciones o reportes relacionados con Juan Daniel Manzo.

El denunciante relacionó además sus señalamientos con la investigación por el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en Uruapan y donde De la Cruz resultó herido.

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Juan Daniel Manzo, quien ocupa actualmente la subsecretaría de Gobernación de Michoacán, rechazó el 3 de septiembre las acusaciones derivadas del video y aseguró que el material es antiguo y está "descontextualizado, editado y manipulado".

El acusado también afirmó que él mismo llevó el caso ante la Fiscalía años atrás y que jueces desecharon el asunto.

El funcionario sostuvo entonces que no había delincuentes en la reunión y que la conversación se refería a un inmueble donde había propaganda y paquetes de alimentos vinculados con la campaña del candidato referido.

Las autoridades han detenido desde el asesinato de Carlos Manzo a varias personas por su presunta participación en el homicidio, cuya investigación continúa.

Juan Daniel Manzo ha pedido que la FGR se haga cargo directamente de la investigación del asesinato de su hermano.