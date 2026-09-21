EEUU asegura que México ha sido "muy pragmático" en sus negociaciones del T-MEC

"México ha sido bastante pragmático. Hemos mantenido muchas conversaciones discretas, no llevamos nuestras negociaciones en público. Han hecho muchos cambios: hoy anunciaron que van a tener un sistema de monitoreo del aluminio", expresó Greer.

Ambos países están negociando cambios relacionados con las reglas de origen dentro del proceso de revisión del Tratado entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC).

"En estos momentos estamos elaborando normas de origen con México, que es un posible punto de transbordo, para garantizar que las mercancías que circulan entre Estados Unidos y México procedan realmente de estos países y no contengan insumos chinos", indicó al respecto.

El estadounidense subrayó que, "si China o Vietnam envían mercancías" a Canadá y México, "las transforman en cierta medida en productos adicionales y luego las mandan a Estados Unidos aprovechando el T-MEC".

"Eso no es un buen resultado para nosotros, ni es el objetivo del T-MEC", explicó.

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En este sentido, insistió en que el transbordo de mercancías chinas "es una parte importante del problema", así como "los precios predatorios que derivan de ello, la competencia desleal y las prácticas no sujetas a las reglas del mercado en China, que tienden a contagiar las economías a las que llegan".

Sobre el gigante asiático, indicó que EE.UU. seguirá conversando sobre la tregua comercial acordada el año pasado, que expira el próximo 10 de noviembre.

"Nuestra impresión es que no tendremos una extensión, pero todavía queda tiempo antes de que eso ocurra. Mi expectativa es que continuaremos hablando, y creo que ambas partes lo quieren", aseguró.

Greer acusó a China de propiciar "esta incertidumbre" y de "limitar las exportaciones de tierras raras", por lo que "decir que tenemos plena confianza el uno en el otro sería un poco ingenuo".

"El presidente Xi Jinping y Donald Trump tienen una buena relación, pero necesitamos otros mecanismos graduales para asegurarnos de que se cumple lo acordado", agregó.