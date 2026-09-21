Mundo
21 de septiembre de 2026 a la - 19:10

El déficit interanual de la balanza comercial colombiana repunta un 65 % en julio

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Bogotá, 21 sep (EFE).- Colombia registró en julio un déficit en su balanza comercial de 2.797,8 millones de dólares, lo que supone un incremento del 65 % con respecto al del mismo mes del año anterior, informó este lunes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Por EFE
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Estas cifras se explican en parte por el aumento del 22,9 % de las importaciones, que alcanzaron los 7.968 millones de dólares en julio, frente a los 6.484 millones del mismo mes del ejercicio previo.

Las manufacturas continuaron concentrando la mayor parte de las compras en el exterior, con un total de 5.774,7 millones de dólares y una participación del 72,5 % del total.

Por su parte, las importaciones de petróleo y derivados supusieron 1.072,2 millones de dólares, un 77,3 % más que en julio del año anterior.

Por países, China fue el principal origen de las importaciones colombianas en julio, con una participación del 30,3 %. Las compras procedentes de ese país crecieron un 32,6 % en la comparativa interanual y alcanzaron los 2.417,2 millones de dólares.

Las compras de vehículos particulares, que pasaron de 33,7 millones de dólares en julio de 2025 a 287,7 millones en el mismo mes de 2026, dispararon esta categoría. También aumentaron las adquisiciones de palas mecánicas excavadoras y cargadoras autopropulsadas, así como de motocicletas y velocípedos.

A China le siguen Estados Unidos con un 22,4 % del total, México (4,9 %), Brasil (4,8 %), Alemania (2,9 %), India (2,4 %) y Corea (2,0 %).