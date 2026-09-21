El Ejército de Ecuador denuncia caso de abuso sexual en una cárcel de mujeres, tras alerta

En la mañana de este lunes, seis organizaciones pidieron a la Defensoría del Pueblo que investigue de manera urgente recientes alertas registradas en la cárcel femenina Guayas 2 "relacionadas con presuntos actos de acoso, violencia y abuso de carácter sexual cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas" durante tareas de seguridad, control y requisa.

La más reciente denuncia fue recibida el pasado sábado, cuando las autoridades tuvieron acceso a un video en el que se observa a un militar que está tocando a una mujer por debajo de su camiseta.

Al día siguiente, las organizaciones fueron alertadas de que los militares ingresaron nuevamente a la prisión y que habrían "utilizado gas lacrimógeno contra las internas" por supuestamente "difundir el video".

La institución militar señaló -en un comunicado- que conoció la denuncia pública sobre el caso difundido el sábado y que se encontraba recabando y verificando información, dentro del ámbito de sus competencias, para esclarecer los hechos.

Además, el mensaje indicó que el Ejército había puesto una denuncia ante la Fiscalía "para el inicio de una investigación correspondiente".

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"El Ejército ecuatoriano brindará toda la colaboración y las facilidades necesarias para el esclarecimiento de los hechos", añadió la nota informativa.

La cárcel femenina Guayas 2 está dentro de un complejo penitenciario que agrupa otras cuatro cárceles, entre las que está la Penitenciaría del Litoral, la más poblada y violenta del país.

Algunos de estos centros fueron intervenidos por las Fuerzas Armadas tras la declaración de "guerra" que emitió el presidente, Daniel Noboa, en 2024 contra las bandas criminales.

Las organizaciones denunciantes, entre las que está la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y Surkuna, también pidieron a la Defensoría que realice una visita no anunciada a la cárcel en mención para que entreviste a las mujeres sin presencia de las fuerzas de seguridad.

Los colectivos añadieron que en caso de que se encuentre "indicios razonables sobre la posible comisión de delitos contra la integridad sexual, tortura u otras infracciones", se denuncie ante la Fiscalía.