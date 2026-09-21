El festival de cine del Mar Rojo, el primero de Arabia Saudí, suspende su edición de 2026

"La sexta edición del festival se ha pospuesto al cuarto trimestre de 2027, tras una exhaustiva revisión de los aspectos relacionados con la fecha de la próxima edición, incluyendo los requisitos logísticos que implica la organización de un evento internacional de esta envergadura", indicó en un comunicado el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo, el primer festival de cine creado en el país árabe.

Esta suspensión refleja el "compromiso de garantizar que el festival se celebre en el momento y las condiciones adecuadas para ofrecer la experiencia que lo caracteriza", concluye la nota.

Esta cita anual, que iba a tener lugar el próximo diciembre, comenzó justo después de que Arabia Saudí levantara el veto de larga data a las salas de cine en el marco de su Visión 2030, un plan del país para diversificar su economía y abrir el reino al turismo.

Algunos de los actores internacionales invitados el año pasado y que asistieron al festival fueron Kirsten Dust, Ana de Armas o Dakota Johson, entre otros.

Aunque no han especificado los motivos de la suspensión de esta edición, esta se produce en un momento en el que los rebeldes chiíes hutíes están lanzando ataques contra Arabia Saudí, especialmente contra la infraestructura energética del reino.

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Algunos de los drones atribuidos a los insurgentes han sido interceptados relativamente cerca de Yeda, concretamente en Yanbu y La Meca.