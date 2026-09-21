El veto de Trump a la CNN pone en peligro la cobertura audiovisual de Trump en la ONU

Desde hace décadas, las principales cadenas de televisión estadounidenses mantienen un sistema rotativo, conocido en inglés como 'pool', mediante el cual una de ellas acompaña al presidente en sus desplazamientos y distribuye las imágenes al resto de los medios.

Tras el veto anunciado por Trump el pasado viernes contra CNN, a la que acusa de difundir "noticias falsas", la Casa Blanca impidió que sus empleados se sumaran al viaje previsto. De este modo, el mandatario viajará de forma inédita sin un equipo de televisión integrado en el 'pool'.

El discurso de Trump ante la Asamblea General, previsto para el martes, será distribuido por la realización de Naciones Unidas. Sin embargo, la ausencia de un 'pool' compromete la disponibilidad de imágenes de reuniones bilaterales previstas con dirigentes de países como Venezuela, Francia, el Reino Unido o Japón.

CNN, MS NOW y Politico, los tres medios afectados por el veto, presentaron este lunes una demanda contra la Administración republicana al considerar que la medida vulnera la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de prensa.

“La Casa Blanca no está atacando la libertad de prensa, algo que valoro enormemente. Está atacando a las NOTICIAS FALSAS, un problema que se ha extendido como un cáncer en nuestros amados Estados Unidos de América”, respondió este lunes Trump en su red Truth Social.