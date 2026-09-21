España firmará un acuerdo con California para sumar esfuerzos contra el cambio climático

Aagesen avanzó ese acuerdo en declaraciones a los periodistas con motivo de su participación en la Semana de Alto Nivel de la ONU formando parte de una delegación que encabeza el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El acuerdo que se va a suscribir con California se trata de un memorando de entendimiento en el que comparten objetivos como la reducción de emisiones, y apuestan por la adaptación, la resiliencia, y una gobernanza cada vez más participativa.

El objetivo es que la alineación que comparten en materia de medio ambiente y transición energética, lleve a actuaciones conjuntas, por ejemplo, en favor de energías renovables y en protección de espacios naturales, especialmente de lucha contra los incendios.

Además, España va a suscribir otro documento y se va a sumar a la denominada iniciativa de los "champ", lanzada en la COP 28 e impulsada por la presidencia de la COP y la fundación Bloomberg, y consistente en una alianza de países, estados y entidades locales por la ambición climática.

Aagesen participará en otra serie de actos y reuniones con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU en las que, según explicó, expondrá el ejemplo de actuación del Gobierno durante los ocho últimos años y que dijo que ha cambiado 180 grados su agenda, con las renovables como protagonistas y que ha permitido reducir la dependencia de los combustibles fósiles.