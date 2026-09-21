Etiopía suspende la TV en la que grupos armados anunciaron una alianza contra el Gobierno

La EMA acusó a Tigrai TV de emitir contenidos que "ponen en peligro la seguridad pública y los intereses nacionales, además de incitar al conflicto y alimentar el extremismo".

"Queda estrictamente prohibido que cualquier medio de comunicación digital, audiovisual o impreso utilice a Tigrai Television como fuente de información, o difunda y amplifique contenidos emitidos ilegalmente por dicha emisora", advirtió el organismo regulador.

El anuncio de la coalición se hizo mediante una declaración leída en directo en Tigrai TV (televisión pública de la región norteña de Tigré) por el presidente del Movimiento Nacional Amhara Fano (AFNM), Zemene Kassie.

La coalición está formada por el AFNM, el Ejército de Liberación Oromo (OLA), el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), el Frente de Liberación Nacional de Ogadén (ONLF), el Frente Revolucionario de Unidad Nacional Afar, el Movimiento de Liberación del Pueblo de Benishangul y el Movimiento Democrático del Pueblo Gumuz.

La recién creada Coalición para la Supervivencia tildó al Gobierno de "régimen dictatorial personalista y genocida", que había provocado "guerra, genocidio y destrucción", empujando a Etiopía hacia una "desintegración total".

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Un portavoz del FLPT, Michael Asgedom, declaró este lunes a EFE que "el objetivo primordial de esta alianza es desmantelar la dictadura, salvaguardar la supervivencia del pueblo y establecer un sistema de transición inclusivo".

"No tengo ninguna duda de que derrocaremos al régimen de Adís", añadió Michael.

Etiopía todavía se recupera de la guerra civil que asoló la región Tigré de noviembre de 2020 a noviembre de 2022, enfrentando a los rebeldes del FLPT con el Ejército federal, apoyado por milicias locales afines y tropas eritreas.

Al menos 600.000 personas murieron en la guerra, según el mediador de la Unión Africana (UA) en la contienda, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.

Tras dos años de conflicto, ambas partes firmaron en noviembre de 2022 en Sudáfrica un acuerdo de paz auspiciado por la UA.

Sin embargo, la aplicación del acuerdo se ha topado con obstáculos que han vuelto a elevar la tensión entre el FLPT y el Ejecutivo federal, que se acusan desde hace meses de realizar acciones que podrían causar otro conflicto.

El país también afronta desafíos como el de la región de Oromía, que ocupa casi un tercio del territorio nacional, donde las fuerzas federales combaten al Ejército de Liberación Oromo, catalogado en 2021 como grupo terrorista por el Gobierno etíope.

En el poder desde 2018, el primer ministro Abiy, que pertenece a la etnia mayoritaria oromo, ha recibido críticas por no solucionar las tensiones étnicas que históricamente han ocasionado olas de violencia en el país.