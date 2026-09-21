Francia cuestiona legislativas rusas y rechaza comicios en territorios ucranianos ocupados

París señaló que la creciente represión contra la sociedad civil y la oposición, la exclusión de varios partidos políticos, las restricciones a la libertad de expresión y la prohibición de medios independientes limitaron la posibilidad de que los ciudadanos rusos pudieran expresar libremente su voluntad, según un portavoz del Ministerio de Exteriores, que tomó nota de los "esperados" resultados.

El Gobierno francés condenó además la celebración por parte de Rusia de lo que calificó de "pretendidas elecciones" en territorios ucranianos ocupados por las fuerzas rusas, incluida Crimea y la ciudad de Sebastopol, así como zonas de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

Francia afirmó que esos comicios constituyen una nueva violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y dijo que no reconoce ni su celebración ni sus resultados.

París reiteró su respaldo a la soberanía, independencia, unidad e integridad territorial de Ucrania.

Francia también condenó la instalación de centros de votación rusos en las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur, ocupadas por Rusia, así como en la región de Transnistria, en Moldavia, sin el consentimiento de las autoridades de Georgia y Moldavia.

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Francia también lamentó que Rusia no invitara nuevamente a una misión de observación de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), pese a sus compromisos internacionales.

Según París, la decisión dejó las elecciones fuera de una observación internacional imparcial.