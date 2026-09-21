Gobierno de Perú "cumplirá sus compromisos" aunque no pueda legislar, dice primer ministro

"Perú afronta serios problemas de fondo que asumimos desde el primer día. Si el Parlamento decide no otorgar la delegación (de facultades legislativas), el proceso tomará más tiempo, pero igual cumpliremos los compromisos asumidos y resolveremos los problemas de los ciudadanos”, declaró el primer ministro.

Galarreta añadió que se trata de "atribuciones habituales" que solicita cada nuevo gobierno, y que, en esta ocasión, se le han sumado "las correspondientes al fenómeno El Niño y la seguridad ciudadana por responder a la coyuntura actual".

Sin embargo, el Gobierno de Fujimori enfrenta actualmente la negativa de algunas bancadas de oposición que no encuentran la necesidad de otorgar esas facultades para otros temas incluidos en la solicitud del Ejecutivo.

"No vamos a aprobar una delegación de facultades que no cumpla con el criterio de excepcionalidad", afirmó el diputado Ernesto Zunini, portavoz nacional del partido de izquierdas, Juntos por el Perú (JPP).

El legislador añadió que el Ejecutivo peruano ya tiene competencias para atender emergencias y que "pedir las facultades del Congreso para legislar exige una justificación seria y precisa".

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En ese sentido, Zunini detalló que, de las 66 materias incluidas en el pedido de facultades, cerca del 60 % está vinculado a la atención del fenómeno El Niño y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, mientras que el resto busca agilizar soluciones a temas de gestión pública.

Por su parte, el presidente del Senado, el fujimorista Miguel Torres, reiteró su llamado a que discutan "de forma urgente" las facultades legislativas y criticó que la oposición plantee una moción de censura contra el ministro del Interior, en lugar de discutir "lo que es realmente necesario para atender las necesidades de la ciudadanía".

Por su parte, el primer ministro Galarreta aseguró que la seguridad ciudadana es una de las prioridades del Ejecutivo y, en tal sentido, resaltó la declaratoria de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad, los cambios en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la construcción de hangares para el traslado de internos por omisión de asistencia familiar y la reasignación de 23 generales de la Policía Nacional del Perú.

"Nuestro trabajo respecto de los cambios que deben impulsarse en la Policía y el Inpe (Instituto Nacional Penitenciario) está claramente definido. Estamos realizando una transición institucional rápida", dijo Galarreta, tras las críticas contra las autoridades policiales y penitenciarias en medio de una ola del crimen organizado en varias ciudades del país.