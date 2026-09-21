Las fuerzas gubernamentales frenan la ofensiva hutí en provincias yemeníes de Taiz y Marib

En las montañas del suroeste de Taiz, las tropas gubernamentales y los combatientes locales resistieron los ataques en torno a crestas estratégicas y rutas de suministro, incluso cuando los combates se intensificaron, señalaron las fuentes, que pidieron el anonimato.

Asimismo, indicaron que los hutíes lanzaron una ofensiva cada vez más intensa en un intento de avanzar hacia montañas dominantes que vigilan los valles circundantes y carreteras clave.

El terreno accidentado y la resistencia frenaron el avance y las líneas defensivas se mantuvieron firmes, lo que contrasta con los "rápidos colapsos" observados en partes de la costa del mar Rojo, afirmaron las fuentes.

El avance se vio truncado tras sufrir bajas, lo que obligó a una retirada, añadieron.

Las tropas gubernamentales, respaldadas por fuerzas aéreas de la coalición liderada por Arabia Saudí -que interviene en defensa del Gobierno reconocido- y combatientes tribales movilizados, recuperaron posiciones en los montes Al Rasin y Noman, en el distrito de Al Shamayatain, provincia de Taiz, según las fuentes.

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Además, aseguraron los accesos montañosos en las tierras altas del sur e impidieron el avance hutí, manteniendo bajo control gubernamental rutas de suministro clave.

El rápido contraataque pone de relieve la volatilidad del control en el frente montañoso y contrasta marcadamente con los avances hutíes en la costa occidental, donde el grupo ha reivindicado importantes conquistas territoriales en las últimas semanas.

Sin embargo, fuentes locales explicaron a EFE que, a última hora del domingo, los combatientes hutíes se encontraban a pocos kilómetros de la estratégica carretera Taiz-Turbah, una arteria vital que conecta Taiz con la ciudad portuaria sureña de Aden, capital provisional del Gobierno reconocido y puerto principal.

El control de esas zonas altas permite a las fuerzas vigilar o interrumpir el tráfico en carreteras críticas, complicando las líneas de suministro tanto para convoyes militares como civiles.

Los medios militares del Gobierno, por su parte, difundieron imágenes de ataques aéreos y con misiles guiados Kornet contra vehículos militares hutíes en varios frentes, sin que hayan detallado la cifra de bajas.

Mientras, en Marib, las fuerzas gubernamentales repelieron múltiples ofensivas hutíes en varios frentes, según fuentes militares.

De acuerdo con dichas fuentes, los ataques aéreos de la coalición, los bombardeos de artillería y los ataques con drones tuvieron como objetivo posiciones hutíes tanto fijas como móviles.

Reportaron además ataques en las afueras del distrito de Harib, así como en Al Jubah, Al Kassarah y Al Mashjah, en el sur de Marib, además de en zonas del noroeste de dicha provincia.

Taiz y Marib son los frentes más disputados del Yemen, y ambas han permanecido divididas durante gran parte de la guerra, con fuerzas hutíes y progubernamentales luchando por el control de sus ciudades y distritos.