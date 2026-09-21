Sánchez y Guterres abordan en Nueva York asuntos internacionales y globales

Washington, 21 sep (EFE).- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abordaron este lunes en Nueva York la evolución de la situación regional, incluida la situación en Oriente Medio, durante una reunión celebrada en el marco de la semana de alto nivel de la Asamblea General.

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