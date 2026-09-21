Trump TV arranca con un discurso antiguo mientras cadenas suspenden cobertura conjunta

La señal comenzó a emitir a las 19:00 hora local (23:00 GMT) y abrió su programación con el discurso que Trump pronunció el pasado 3 de julio en el monte Rushmore, durante los actos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

En aquella intervención, el presidente afirmó que "América nunca será un país comunista" y pidió a sus seguidores defender lo que definió como la identidad y el carácter estadounidenses.

La elección de una intervención de casi tres meses atrás convirtió el lanzamiento de la plataforma en una alternativa directa a la cobertura de los medios tradicionales, más que en la transmisión de un nuevo acto presidencial.

El estreno se produjo el mismo día en que ABC, CBS, Fox News y NBC —los otros integrantes del consorcio de cobertura conjunta ('pool') de la Casa Blanca— suspendieron su participación, después de que la institución impidiera a CNN, a quien correspondía el turno, cumplir con su cobertura.

La decisión llegó después de que la Casa Blanca prohibiera el acceso de CNN, MS NOW y Politico, después de que esos tres medios presentaran una demanda contra Trump y altos funcionarios de su Administración por considerar que el veto viola sus derechos constitucionales.

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La disputa se produce mientras el presidente se encuentra en Nueva York para participar en la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde tiene previsto intervenir este martes.