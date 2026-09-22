Cancilleres de Perú y Costa Rica coinciden en mejorar cooperación contra crimen organizado

Durante una reunión entre ambos cancilleres en Nueva York, en la víspera del período de sesiones de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, las dos partes convinieron en mejorar la articulación entre las autoridades competentes de ambos países y la coordinación a nivel multilateral para enfrentar a las bandas criminales.

En el mismo encuentro repasaron los apoyos a sus respectivos procesos de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp) y a la Alianza del Pacífico (AP).

Los dos ministros remarcaron que las relaciones entre ambos países se encuentran en un "excelente nivel" y abogaron por seguir profundizando el diálogo político, la cooperación y los vínculos económicos entre ambos países.