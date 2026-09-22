Sánchez no acudirá este martes a la recepción que ofrece Trump por la Asamblea de la ONU

Sánchez recibió la invitación de Trump para estar presente en esa recepción, que es habitual todos los años con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU, pero no irá finalmente a ella, según fuentes de su Gobierno, por motivos de agenda.

El programa oficial de sus actividades para la jornada de este martes no recoge, a priori, ningún evento al que asista por la tarde, coincidiendo con esa recepción.

El jefe del Ejecutivo no acudió el año pasado a la recepción ofrecida por Trump, ya que fue el rey quien presidió la delegación española y quien acudió tras recibir la invitación del presidente estadounidense.

Tampoco estuvo presente en la de 2024, evento en el que actuó de anfitrión el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debido a que coincidió con su intervención ante la Asamblea General de la ONU.

Los dos primeros años en que Sánchez viajó a Nueva York como presidente, en 2018 y 2019, sí asistió junto a su esposa, Begoña Gómez, a las recepciones ofrecidas por Trump, mientras que en 2020 y 2021 no las hubo debido a la pandemia de COVID-19.

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Sí estuvo presente en las que ofreció Biden, tanto en septiembre de 2022 como en septiembre de 2023.

El presidente del Gobierno sí acudirá este martes, junto a su vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a la apertura del debate general del 81 periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU, en la que intervendrá Trump.

Antes, tiene prevista una reunión con el primer ministro británico, Andy Burham, y después asistirá a un homenaje a la escritora y periodista Gloria Steinem, considerada como un referente del movimiento feminista.

Su agenda oficial la completa su participación en sendos actos sobre la protección de la infancia frente a la inteligencia artificial, y sobre la defensa de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.