Lula afirma estar "confiado" de su victoria al votar en las presidenciales de Brasil

Lula votó hacia las 9:15 hora local (12:15 hora GMT) en la escuela estatal João Firmino Correia de Araújo, en el municipio de São Bernardo do Campo, entre las arengas de una multitud de seguidores que esperaban desde temprano la llegada del presidente.

“Estoy muy confiado, no solo por el Gobierno que hicimos, sino también por el trabajo que realizamos durante la campaña. Estoy seguro de que tendremos una participación muy alta y estoy seguro de que vamos a ganar estas elecciones”, dijo Lula a los periodistas a la salida de la escuela.

El líder del Partido de los Trabajadores afirmó además que han hecho mucho pero que todavía “queda mucho por hacer” en Brasil.

“Son 500 años de atraso. No se resuelven 500 años en 10, 15 o 20 años. Necesitamos mucho tiempo para arreglar este país”, señaló.

Vestido con una camisa blanca y el característico sombrero Panamá que empezó a usar tras una cirugía en junio para tratar un cáncer de piel, llegó acompañado de su esposa, Rosângela ‘Janja’ Lula da Silva.

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Dentro de la escuela, posó junto a algunos de sus principales aliados, como su compañero de fórmula, el vicepresidente Geraldo Alckmin, y sus candidatos por el estado de São Paulo, su elegido para disputar la gobernación, Fernando Haddad, y los que compiten por las bancas en el Senado, Marina Silva y Simone Tebet.

El primer candidato en votar este domingo fue su principal rival en estos comicios, el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, en una escuela en Río de Janeiro, veinte minutos después de la apertura de las urnas en todo el país.

El sondeo de la firma Datafolha, divulgado la noche de este sábado, da un 45 % al presidente y un 42 % al primogénito del expresidente Jair Bolsonaro en intención de voto para esta jornada, lo que constituye un empate técnico.

Los colegios electorales están abiertos desde las 08.00 hora local (11.00 GMT) y cierran a las 17.00 (20.00 GMT).

Este domingo, más de 158 millones de votantes están habilitados para elegir la fórmula presidencial, así como los 27 gobernadores, los 513 diputados, dos tercios del Senado y renovar a los representantes en las asambleas legislativas regionales.