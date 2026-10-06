Colonos israelíes agreden a un fotógrafo de AFP mientras trabajaba en Cisjordania

Según denunció la propia AFP, el fotoperiodista Yaafar Ashtiye, de 58 años, sufrió contusiones en la cabeza y el torso y fue trasladado a un hospital de Nablus (norte de Cisjordania), donde permanece bajo observación.

Ashtiye y el también fotógrafo de AFP John Wessels se encontraban, según la agencia francesa, cerca de Aqraba (norte) cuando observaron a un soldado israelí detener a un hombre mientras varios palestinos recogían aceitunas.

Según el relato de Wessels, retransmitido en una nota por la agencia francesa, un vehículo todoterreno se aproximó a gran velocidad hacia los periodistas y uno de sus ocupantes abrió fuego contra ellos con munición real.

Al menos seis colonos se dirigieron hacia los periodistas mientras les disparaban, para después abalanzarse contra Ashtiye y golpearlo con sus armas.

Los agresores se llevaron además su equipo fotográfico, afirmó la AFP. El ataque se habría producido, según el medio, a unos 500 metros de una decena de soldados israelíes, que no intervinieron.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ataque se produce en un contexto de aumento de la violencia en Cisjordania, donde organizaciones de derechos humanos, como la israelí B'Tselem, denuncian agresiones cada vez más frecuentes de colonos israelíes contra palestinos, especialmente durante la temporada de recogida de aceitunas, de gran importancia económica y cultural para las comunidades palestinas.

Organizaciones defensoras de la libertad de prensa también han denunciado un aumento de las restricciones y agresiones contra periodistas que trabajan en la zona por parte de los colonos israelíes que residen en este territorio ocupado desde 1967, lo que se considera ilegal según el derecho internacional.

El propio Ashtiye ya sufrió amenazas y vio su vehículo quemado este agosto, según denunció entonces la agencia francesa, a manos de colonos israelíes en Cisjordania.

Según Reporteros Sin Fronteras, 19 periodistas han sido detenidos por las autoridades israelíes en Cisjordania desde el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

Según datos de la oenegé B'Tselem, las fuerzas israelíes y los colonos han matado desde el 7 de octubre de 2023 a más de 1.100 palestinos en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este, incluidos más de 240 niños y adolescentes palestinos.