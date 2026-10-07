Mamdani, en silencio en vigilia por 7 de octubre ante críticas israelíes y propalestinas

Durante la vigilia, organizada por el grupo antiocupación 'Israelis for Peace', que congregó también a manifestantes propalestinos, se leyeron relatos de los supervivientes y seres queridos de las más de 1.100 víctimas israelíes de los atentados perpetrados por el grupo islamista Hamás, al tiempo que se escuchaban gritos de "traidor" y "cobarde" entre la multitud.

Entre pancartas en inglés y hebreo que rezaban 'No más vidas', banderas y 'kufiyas' -pañuelo tradicional de Oriente Medio- palestinos, el alcalde de Nueva York fue increpado por manifestantes de todas las sensibilidades.

Durante el evento, también se escucharon relatos de las condiciones de vida en la Franja de Gaza, asediada por Israel desde hace casi una década, y gritos contra Mamdani, por "tener las manos llenas de sangre".

Entre los manifestantes palestinos se corearon consignas contra los soldados israelíes y uno de los participantes enarbolaba un retrato del líder militar de Hamás, Yahya Sinwar, asesinado en un ataque israelí en 2024 en Gaza.

Mamdani se mantuvo en silencio y sosteniendo una vela mientras los oradores iban tomando la palabra.

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El alcalde había condenado durante el día, en un mensaje en redes sociales, los "crímenes de guerra" cometidos hace tres años por Hamás, al tiempo que denunció "un genocidio en curso".

"Se cumplen tres años de los horribles crímenes de guerra del 7 de octubre. Ese día, Hamás mató a más de 1.100 israelíes y secuestró a otras 251 personas. Compartimos el dolor de nuestros numerosos amigos y vecinos que aún cargan con el peso de esa pérdida inimaginable", dijo en sus redes sociales a primera hora de la jornada.

Asimismo, añadió que "el sufrimiento no comenzó ni terminó aquel día (..) Por el contrario, continuó a través del genocidio devastador y en curso que el Gobierno de Israel perpetra en Gaza, donde ha matado a más de 74.000 palestinos, incluidos más de 21.000 niños", publicó.

La vigilia terminó sin incidentes tras uno de los actos más sensibles para el primer alcalde musulmán de Nueva York.