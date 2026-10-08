Al menos diez heridos por enfrentamientos con la Policía ante el Parlamento de Albania

Según informaron medios locales, los manifestantes lanzaron huevos y bengalas contra los agentes y prendieron fuego a varios contenedores de basura, además de bloquear brevemente una intersección cercana.

Después de que los manifestantes derribaran la valla, la Policía desplegó unidades de intervención rápida para controlar la situación.

En total, unos 1.500 agentes fueron enviados al lugar de los altercados.

En las protestas participaron simpatizantes del opositor Partido Democrático de Albania (PD) y miembros del movimiento civil Revolución Flamingo, que protesta desde hace 131 días contra el Gobierno del primer ministro socialista Edi Rama.

El proyecto de ley sobre la organización municipal, elaborado por el Partido Socialista (PS), plantea reducir de 61 a 46 el número de municipios mediante la fusión de algunos municipios.

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Los socialistas sostienen que unidades administrativas más grandes permitirían una gestión más eficiente y mejores servicios públicos.

El PD, en cambio, reclama aumentar el número de municipios hasta 100 y exige un referéndum sobre el nuevo mapa municipal.

La ley necesita 84 votos de los 140 escaños del Parlamento, o sea, una aprobación del 60 % de los parlamentarios.

El PS y sus aliados obtuvieron 86 escaños en las elecciones de 2025, pero dos diputados socialistas se niegan a respaldar el proyecto, por lo que Rama cuenta justo con los 84 votos necesarios.

El primer ministro advirtió a sus diputados de que aquellos que voten en contra serán expulsados del partido.