Argentina e Israel firman un memorando de cooperación en materia de defensa

El memorando fue suscrito por los ministerios de Defensa de los dos países en un acto del que participaron el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, y la embajadora de Israel en Buenos Aires, Ahuva Spieler.

"Luego de varios meses de negociaciones, el acuerdo profundiza la relación bilateral con Israel, en línea con la decisión del presidente Javier Milei de fortalecer la alianza estratégica entre ambos países, y consolida una agenda común de defensa", informó el Ministerio de Defensa argentino.

Según informó la cartera, el memorando firmado este jueves "abre mayores oportunidades para reforzar las capacidades" de las fuerzas armadas, "ampliar la cooperación y el intercambio, y avanzar en materia de equipamiento, tecnología, innovación y desarrollo".

"Argentina continúa modernizando sus Fuerzas Armadas y consolidando sus vínculos en defensa con sus socios estratégicos", añadió el ministerio de Defensa argentino.