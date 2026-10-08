Autorizan el inicio de las pruebas clínicas de una vacuna brasileña contra la malaria

La vacuna, conocida como Vivaxin, tiene potencial para prevenir el tipo de malaria más común en América Latina, Plasmodium vivax, contra el que aún no existe inmunizante.

Ya fue probada exitosamente en laboratorio con animales y ahora entrará en la fase de experimentos con seres humanos, informó el centro de investigaciones en biotecnología CT-Vacinas, uno de los responsables por el proyecto.

La vacuna es resultado de una asociación entre investigadores de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), la Universidad de São Paulo (USP) y el laboratorio farmacéutico Cristália.

En una resolución aprobada el martes, la Anvisa autorizó tanto el desarrollo clínico como el proceso de investigación de la candidata vacunal.

El ensayo será de fase 1, como se conoce la primera etapa de evaluación de una vacuna en seres humanos, y contará con 48 voluntarios sanos, de entre 18 y 59 años, que nunca han padecido malaria.

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Las pruebas se realizarán en el Centro de Investigaciones Clínicas del Hospital de las Clínicas de la UFMG, en la ciudad de Belo Horizonte.

Los participantes serán distribuidos en grupos que recibirán diferentes dosis de Vivaxin o un placebo.

El protocolo contempla tres aplicaciones, separadas por intervalos de 28 días, y un seguimiento de aproximadamente un año, durante el cual serán sometidos a evaluaciones clínicas y análisis.

En esta primera fase, los investigadores analizarán principalmente la seguridad de la vacuna, las posibles reacciones adversas y la capacidad del organismo para desarrollar una respuesta inmunitaria frente al parásito. También estudiarán la respuesta a las diferentes dosis.

Los resultados no permitirán todavía determinar si Vivaxin es capaz de prevenir la malaria, lo que tendrá que ser comprobado en estudios posteriores, con un mayor número de participantes.

Las dos vacunas contra la malaria actualmente recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), RTS,S/AS01 y R21/Matrix-M, tienen acción comprobada contra el Plasmodium falciparum, la especie de malaria predominante en África y responsable de la mayoría de las muertes causadas por la enfermedad.

El Plasmodium vivax, en cambio, tiene una fuerte presencia en América Latina y Asia, y fue responsable del 63,1 % de los casos estimados de malaria en las Américas en 2024.

A nivel mundial, la OMS calcula que ese año se produjeron unos 9,9 millones de casos de malaria por esta especie.

El 99 % de los 118.037 casos autóctonos de malaria registrados en Brasil el año pasado fueron contraídos en la Amazonía.