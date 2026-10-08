Banco de México debate posibles recortes pese al ciclo alcista de la Reserva Federal

Si bien los cinco miembros votaron el 24 de septiembre por mantener la tasa en el 6,50 %, nivel vigente desde mayo, sus posturas sobre los siguientes pasos difieren, de acuerdo con la minuta de aquella reunión de la Junta de Gobierno del banco central mexicano para emitir su decisión de política monetaria.

Entre los tres integrantes del Banxico a favor de los recortes, uno sostuvo que, si la trayectoria de la inflación continúa a la baja, "en las siguientes decisiones se podrá evaluar una disminución puntual en la tasa de referencia", lo que abarataría los créditos, aunque reduciría los rendimientos del ahorro.

Otro consideró que la Junta "podría llegar a valorar la posibilidad de una disminución en la tasa de referencia si las condiciones lo permitieran" siempre que los mercados financieros sigan estables.

Un tercero propuso discutir un "ajuste fino a la baja de la tasa de referencia" para evitar que unos intereses innecesariamente elevados frenen la recuperación de la economía mexicana.

En sentido contrario, otro miembro defendió que "la postura monetaria debe mantenerse en los niveles actuales por un tiempo prolongado", lo que podría contener la inflación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, advirtió que "podría ser necesario iniciar la discusión sobre la posibilidad de realizar un acoplamiento con el ciclo de alzas" de la Reserva Federal (Fed) estadounidense si la inflación mexicana no se acerca de manera sostenida al objetivo del 3 %.

La Fed elevó en septiembre su tasa en 0,25 puntos porcentuales, hasta un rango del 3,75 % al 4 %, ante la inflación persistente y sus proyecciones apuntaban a otra subida similar este año.

Un alza en México podría ayudar a sostener el peso frente al dólar, luego de un gran retroceso en septiembre, y moderar el encarecimiento de las importaciones, pero también dificultaría el acceso al crédito y las inversiones.

Sin embargo, Banxico sostiene desde su decisión del 24 de septiembre que, por las diferencias entre ambas economías, su política monetaria "no tendría que reaccionar de manera mecánica" a los movimientos estadounidenses.

En México, la inflación general subió del 3,10 % al 3,42 % entre la primera quincena de julio y la primera de septiembre.

La subyacente, que excluye los precios más volátiles, bajó del 3,95 % al 3,79 %.

El banco central prevé que la inflación alcance su meta del 3 % en el último trimestre de 2027, aunque advierte de riesgos por los conflictos internacionales y el encarecimiento de la energía.