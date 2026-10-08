Canadá e Islandia reforzarán su cooperación militar y energética en el Ártico

El acuerdo fue anunciado tras una reunión en Reikiavik entre la ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Anita Anand, y su homóloga islandesa, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, coincidiendo con la participación de la responsable canadiense en la Asamblea del Círculo Polar Ártico.

Los dos países, ambos miembros de la OTAN, expresaron en un comunicado su apoyo a un fortalecimiento de la presencia y la capacidad de la Alianza Atlántica en el Ártico y el Atlántico Norte y destacaron la ampliación de su cooperación en defensa prevista en un memorando de entendimiento actualizado este año.

Canadá e Islandia también señalaron como ejemplo de esa coordinación la ubicación conjunta de sus oficinas diplomáticas en Nuuk, la capital de Groenlandia.

En el terreno económico, los dos gobiernos acordaron crear una red geotérmica Canadá-Islandia, dirigida por sus embajadas y con participación del sector privado, representantes indígenas y organismos gubernamentales.

El objetivo será identificar oportunidades de cooperación para el desarrollo y despliegue de tecnologías de energía limpia, incluidas iniciativas destinadas a comunidades del norte y regiones remotas.

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Islandia es uno de los países con mayor desarrollo de la energía geotérmica, una tecnología que Canadá considera con potencial para reducir la dependencia de combustibles fósiles en algunas de sus comunidades septentrionales.

Anand y Gunnarsdóttir también respaldaron las conversaciones para estudiar la modernización del acuerdo de libre comercio entre Canadá y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein.

La reunión forma parte de la visita de Anand a Islandia entre este jueves y el viernes para abordar la seguridad y el desarrollo económico del Ártico. La ministra canadiense también tiene previsto visitar la base aérea de Keflavík y reunirse con la primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir.

Ambas ministras reafirmaron además el apoyo de sus países a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y defendieron una mayor participación de los pueblos indígenas y los jóvenes en las decisiones relacionadas con el futuro del Ártico.