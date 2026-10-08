Canciller de Perú se reúne con delegados de ONU para cooperación por fenómeno de El Niño

En el encuentro de trabajo participaron la coordinadora residente de la ONU en Perú, Rossana Dudziak, y los representantes de las diez agencias a cargo del equipo humanitario de Naciones Unidas, detalló el Ministerio de Exteriores -en un comunicado-.

Espá destacó la importancia de estrechar la cooperación con las Naciones Unidas "con miras a reducir riesgos y reforzar la capacidad de respuesta del país", principalmente en las zonas más expuestas y en beneficio de las poblaciones más necesitadas.

El ministro reconoció, en ese sentido, el apoyo que las agencias de la ONU brindan en coordinación con las autoridades nacionales y locales, particularmente en las regiones norteñas de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

Por su parte, el secretario técnico de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, Juan Carlos Castro, expuso las principales acciones que desarrolla el Estado ante los riesgos asociados a lluvias intensas e inundaciones en el norte y centro del país, así como en escenarios de sequía en el sur.

Castro dijo que se trabaja en la atención de los puntos críticos identificados y en la necesidad de fortalecer las capacidades nacionales.

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A su turno, los representantes de la ONU reiteraron el compromiso de complementar los esfuerzos del Gobierno peruano y destacaron que la preparación y la acción anticipatoria son fundamentales para reducir el impacto de una eventual emergencia.

Las agencias de las Naciones Unidas agregaron que ya se encuentran movilizadas, en estrecha coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y otras autoridades competentes.

Al finalizar el encuentro, la Cancillería y el sistema de Naciones Unidas reiteraron su compromiso de trabajar de manera coordinada en el fortalecimiento de las capacidades nacionales de preparación y respuesta, concluyó la nota oficial.

En agosto pasado, el Sistema de las Naciones Unidas anunció que está apoyando al Estado peruano en ámbitos clave, que incluyen asistencia técnica y logística, capacitación y donaciones de ayuda humanitaria, para fortalecer la preparación del país frente al fenómeno de El Niño (FEN).

La ONU remarcó en ese momento que iba a continuar "apoyando los esfuerzos de preparación, respuesta y recuperación para que la asistencia llegue de manera oportuna a quienes más la necesitan, al tiempo que se fortalecen las capacidades de las instituciones y la resiliencia de la población" peruana.