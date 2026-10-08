Carlos Vives y otros artistas se unen en una canción para apoyar a afectados por el sismo

La canción nació de la mano de Juliana después del fuerte temblor, inicialmente como un mensaje de fortaleza y acompañamiento para los afectados que fue presentado durante el concierto 'Colombia: Voces por la Vida', que se realizó el 23 de agosto en Bogotá para recaudar fondos destinados a los damnificados.

Posteriormente, el tema sumó las voces de Nidia Góngora, Herencia de Timbiquí y Carlos Vives, quienes encontraron en la canción una oportunidad para continuar apoyando, desde la música, a las personas afectadas por el terremoto.

'Aquí Seguiré' reúne así cuatro propuestas con diferentes raíces y trayectorias de la música colombiana alrededor de un mensaje de unión, resiliencia y esperanza frente a una tragedia que dejó comunidades afectadas en distintas regiones del país, señalaron los artistas en un comunicado.

Los recursos generados por la canción serán canalizados a través de la Fundación Tras La Perla para apoyar a personas pertenecientes a la industria musical afectadas por el terremoto, especialmente en algunas de las zonas más golpeadas del Pacífico colombiano.

A esta iniciativa también se sumó el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF, que aportará un dólar adicional por cada dólar generado por la canción, con el objetivo de duplicar los recursos destinados a esta causa.

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Los cuatro artistas compartieron por primera vez el escenario para interpretar el tema durante el concierto de Carlos Vives celebrado el pasado 27 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá, donde presentaron ante el público el resultado de esta colaboración.

El terremoto de magnitud 7,4 que tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó (oeste), dejó 335 muertos y 4.516 heridos, además de 364.670 familias afectadas en diferentes regiones del país, según los últimos balances oficiales.