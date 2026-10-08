Comienzan las marchas estudiantiles en París en una nueva jornada de movilización

En medio de fuertes medidas de seguridad y de críticas a ciertos métodos policiales para dispersar unas manifestaciones que comenzaron a mediados de septiembre, diferentes organizaciones estudiantiles convocaron las protestas en dos diferentes puntos del centro de París: en la plaza de la Bastilla (15 hora local, 14 GMT) y en Chatelet (14 hora local, 13 GMT).

Otras ciudades francesas, como Lille, también han protestado en favor de las mejoras para el sector educativo.

Las marchas de este jueves suceden después de las multitudinarias movilizaciones del martes, cuando, según los sindicatos, protestaron en toda Francia 450.000 personas.

Debido a emblemáticos casos de adolescentes gravemente heridos durante los piquetes tras intervenciones policiales (uno perdió una mano, otro la visión de un ojo y un tercero sufrió graves heridas en la boca y la mandíbula), madres y padres se han asociado a las manifestaciones tanto para respaldar las reivindicaciones, como para proteger a sus hijos.

El Gobierno francés, por su parte, ha asegurado que las fuerzas del orden se han visto ante situaciones de extrema de violencia por parte de los manifestantes.

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No obstante, el Ejecutivo reconoció que el malestar estudiantil es legítimo y su ministro de Educación, Édouard Geffray, anunció este mismo jueves que en breve detallaría un plan de reemplazos de profesores, uno de los reclamos de los jóvenes, quienes se quejan de no contar con docentes suficientes.