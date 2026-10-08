Comparece ante el juez un miembro de la Marina británica sospechoso de espiar para Rusia

El militar deberá comparecer de nuevo ante el tribunal penal de Old Bailey (Londres) el próximo día 16, dispuso este jueves la jueza de primera instancia.

El acusado es Teddy Young, de 24 años, quien, según revela 'The Times', actuaba para Rusia.

El marino compareció hoy ante la corte de Westminster, donde la jueza Annabel Pilling consideró que los cargos que se le imputan son "demasiado graves", por lo que dispuso la prisión preventiva y remitió el caso al tribunal penal de Old Bailey.

Young, detenido el martes en su domicilio de Bedfordshire, centro de Inglaterra, está acusado de haber llevado a cabo, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, "actos preparatorios para cometer un delito de divulgación de información protegida, infringiendo el artículo 18 de la Ley de Seguridad Nacional de 2023".

Asimismo, en ese periodo de tiempo, "obtuvo, copió, registró o conservó información protegida con la intención de beneficiar a una potencia extranjera", aún sabiendo que esa conducta "perjudicaba la seguridad o los intereses del Reino Unido", indicó un comunicado de la Policía, que no especifica el país.

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Según consta en el resumen por escrito remitido por la Fiscalía al tribunal, mientras Young prestaba servicio en la Royal Navy como especialista en inteligencia, accedió a material sensible de defensa e inteligencia del Reino Unido y lo retuvo para transmitir información reservada a una potencia extranjera.

La comandante Helen Flanagan, jefa de la unidad antiterrorista de la Policía de Londres, señaló en la nota que se trata de acusaciones muy graves contra un miembro en activo de las fuerzas armadas.

"Hemos colaborado estrechamente con los compañeros operativos del Ministerio de Defensa a medida que avanzaba la investigación, para garantizar que se adoptaran las medidas adecuadas destinadas a mitigar cualquier riesgo potencial relacionado con este asunto", indicó.