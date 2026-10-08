De Gaudí a Picasso: El futuro Museo Thyssen reivindica en Bolonia la Barcelona modernista

"Hoy, en cierta manera, nace nuestro museo antes de estar construido", dijo Juan Manuel Sevillano, presidente de Stoneweg Culture (empresa promotora del futuro museo), en la presentación de la exposición en el Palazzo Albergati de Bolonia, en la que también estuvo presente Carmen Thyssen, una de las hijas de Carmen Cervera.

"Esta exposición es muy especial porque junta dos cosas que han sido siempre muy importantes para mí y mi familia: nuestro amor por el arte y también nuestra conexión con la ciudad de Barcelona. Estamos tremendamente agradecidos por darnos la oportunidad de traer parte de la colección catalana a una audiencia más internacional", afirmó la hija de la baronesa Thyssen en declaraciones a EFE.

Más de la mitad de las obras reunidas en la exposición proceden de la colección de la baronesa Carmen Thyssen, a quien Sevillano agradeció su visión por poner el foco en los artistas catalanes que retrataron aquella Barcelona que fue "ciudad de los prodigios y foco de modernidad".

"De Gaudí a Picasso" proclama la importancia que tuvo Barcelona, no solo como la ciudad donde coincidieron varios de los grandes nombres del arte del siglo XX, sino como un ecosistema creativo que contribuyó al nacimiento del arte moderno y que estableció un diálogo constante con París y los principales centros artísticos europeos.

"La ciudad como tal tuvo un papel protagonista en el desarrollo del arte moderno, no catalán o español, sino europeo. Las obras de la colección Thyssen son perfectas para explicarlo", afirmó a EFE el comisario de la muestra, Jordi Falgàs.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además del genio de Picasso, Miró o Salvador Dalí, la muestra visibiliza artistas catalanes fundamentales para conformar el retrato de aquella Barcelona como Eliseu Meifrèn, Modest Urgell, Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Isidre Nonell, Joaquim Mir, Hermen Anglada-Camarasa, Joaquim Sunyer, Josep Maria Sert, Josep de Togores o Manolo Hugué.

"No podemos entender al joven Picasso, al joven Miró y al joven Dalí sin conocer a Ramon Casas, Santiago Rusiñol y a muchos otros. Nadie sale de la nada. Todo, y más en el mundo artístico sucede porlas relaciones entre ellos, las galerías, entre esa rivalidad, amistad, competencia" que sucedía en espacios como el mítico "Els quatre gats", explica Falgás.

La exposición arranca en el realismo y naturalismo de finales del siglo XIX y culmina con las vanguardias, recorriendo antes la eclosión del modernismo y el "noucentisme" catalán.

Y en el año de su centenario, Antonio Gaudí es parte de la muestra, que dedica un apartado especial al papel del arquitecto en la transformación visual y cultural que el modernismo imprimió a Barcelona.

De hecho, el recorrido incluye contenido audiovisual, fotografías históricas y recursos inmersivos que reconstruyen la atmósfera cultural y urbana del periodo.

A las obras de la Colección Carmen Thyssen, en la exposición se suman préstamos procedentes de la Fundació Joan Miró, el Museu de Montserrat, la Sala Parés, Artur Ramon Art, el Museu d’Història de Girona, el Museu del Disseny de Barcelona con la Càtedra Gaudí, Palau Antiguitats, el Museu del Modernisme de Barcelona y la Fundació Catalunya La Pedrera, además de destacadas colecciones privadas.

El Museu Carmen Thyssen Barcelona tiene prevista su apertura en 2028 en el Palau Marcet, en la confluencia del Paseo de Gràcia con la Gran Vía, el edificio de los antiguos cines Comedia.

Impulsado por Carmen Cervera y Stoneweg Culture, la división cultural de Stoneweg Places & Experiences, el Museo Carmen Thyssen Barcelona estará dedicado al arte catalán de los siglos XIX, XX y XXI y nace con la voluntad de preservar, estudiar, interpretar y proyectar este patrimonio.

"Teníamos muchas ganas de empezar a hablar de la razón de ser del Museo. Este es nuestro primer capítulo y lo hacemos en un lugar maravilloso (...) La idea es seguir visitando otros países y ciudades explicando ese periodo histórico (...) hasta culminar en la inauguración del mismo dentro de dos años", explicó Sevillano a EFE.

"De Gaudí a Picasso. Las obras maestras de la Colección Carmen Thyssen", producida por Arthemisia en colaboración con Museo Carmen Thyssen Barcelona, estará expuesta en Bolonia desde el 9 de octubre al 29 de marzo de 2027.