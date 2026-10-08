El argentino Arístides Vargas es premiado en Festival Iberoamericano de Teatro español

El FIT, que celebra su 41.ª edición del 14 al 24 de octubre, instituyó este galardón para reconocer a figuras e instituciones fundamentales en el desarrollo de la escena iberoamericana.

El premio toma el nombre en honor al director, dramaturgo, pedagogo y teórico teatral uruguayo Atahualpa del Cioppo, considerado una de las figuras patrimoniales del teatro independiente iberoamericano del siglo XX.

En esta edición, el jurado reconoció las aportaciones de Vargas y Francés a la escena iberoamericana contemporánea, con una "huella profunda en la dramaturgia, la puesta en escena, la dirección de actores y la conformación de agrupaciones" a través de Malayerba, grupo nacido en 1980 en Quito y conformado por actores de distintos orígenes.

Durante su estancia en el festival español, Arístides Vargas y Charo Francés impartirán una clase magistral y un curso en la Universidad de Cádiz.